Фонд группы Дятлова заявил о незаконной эксгумации останков одного из туристов

Общественники вместе с родственниками погибших требуют защитить захоронения от вмешательства посторонних.

Мэра Екатеринбурга Александра Высокинского просят защитить от эксгумации захоронения участников группы Дятлова, которые погибли при загадочных обстоятельствах в уральских горах в 1959 году. Как сообщил юрист Фонда Дятлова Евгений Черноусов, одна из могил уже подверглась незаконному вмешательству. Речь идёт о могиле Семёна Золотарёва, которая, по их данным, была вскрыта в 2018 году, когда ещё и речи не шло о возбуждении нового уголовного дела по факту гибели туристов.

— Эксгумация — это следственное действие, которое может проводиться только по возбуждённому уголовному делу по постановлению следователя. Мы обратимся к мэру Екатеринбурга, чтобы он разобрался с ситуацией, почему была проведена незаконная эксгумация, — приводит слова Черноусова URA.ru.

К слову, глава Фонда памяти Дятлова Юрий Кунцевич заявил, что тело Золотарёва было эксгумировано по инициативе "Комсомольской правды". На сайте издания и сейчас можно найти статью, в которой редакция заявляет об этом совершенно открыто. Более того, журналисты сетуют, насколько непросто было получить разрешение на вскрытие могилы. На всю подготовку у них ушло больше года.

— Кто похоронен в могиле Золотарёва? Чтобы получить ответ на этот вопрос КП провела эксгумацию на Ивановском кладбище Екатеринбурга, — говорится в анонсе материала.

Напомним, обстоятельства гибели тургруппы во главе с Игорем Дятловым на перевале Северного Урала так и не были выяснены, при этом выдвигалось более ста версий произошедшего, в том числе и версии, связанные с паранормальными явлениями и испытаниями военной техники. Ранее стало известно, что останки участников группы Дятлова могут эксгумировать для расследования. В частности, родная сестра Игоря Дятлова Светлана Перминова, родные Юрия Дорошенко и Рустема Слободина уже дали своё разрешение на проведение этих следственных мероприятий.