Путин завтра проведёт важное совещание по модернизации здравоохранения

Президент Владимир Путин завтра проведёт важное совещание, которое будет посвящено модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— В фокусе внимания — вопросы совершенствования отраслевой системы оплаты труда медицинских работников, источники и объёмы финансирования региональных программ здравоохранения, — говорится в заявлении пресс-службы.

Прошлое совещание состоялось 20 августа. Тогда глава государства потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоохранения и принять дополнительные меры для его укрепления. Не исключено, что завтра российский лидер проверит, как исполнили поставленную задачу.

Первичное звено входит в реализацию нацпроекта "Здравоохранение", который предполагает снижение смертности населения трудоспособного возраста, ликвидацию дефицита кадров и т.д.