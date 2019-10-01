"Скорую! Я умираю!" Москвичка стала свидетелем нападения на сотрудника СКР

Удар злоумышленник нанёс, когда человек в форме стал разговаривать по телефону и повернулся к нему спиной.

Женщина, ставшая свидетельницей нападения мужчины с ножом на сотрудника СКР в Москве, рассказала о тех секундах, за которые всё случилось.

По её словам, высокий неизвестный в представительной одежде с портфелем стоял неподалёку, когда она и другие граждане разговаривали с сотрудником Следственного комитета РФ по поводу своих обращений. Мужчина приблизился и нанёс удар, когда тот начал звонить по телефону и повернулся спиной.

— Он начал падать, у него очки упали. Он говорит: "Вызывайте скорую, я умираю, на меня напали". Все просто в замешательстве стояли, — рассказала женщина.

Напомним, сотрудник СКР был госпитализирован, но скончался в больнице. Нож повредил его сердце. Напавший задержан, он состоит на учёте в психдиспансере.