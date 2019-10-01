Росстат зафиксировал резкое подорожание чая

Росстат опубликовал данные, согласно которым килограмм чая в среднем с начала года к августу подорожал почти на 25 рублей. В январе средняя цена одного килограмма чёрного байхового чая в РФ составляла 795,82 рубля, через восемь месяцев — уже 820,18 рубля, приводит данные статистики News.ru.

Ведомство уточняет, что упаковка с 25 чайными пакетиками в среднем выросла в цене с начала года с 61,54 до 62,32 рубля.

Как сообщал Лайф ранее, "Роскачество" проверило 48 образцов чёрного чая самых популярных торговых марок, и в 11 чаях обнаружены бактерии группы кишечной палочки, ещё в двух — плесень.