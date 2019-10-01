Сын обвинённого в изнасиловании священника: Он болен, ему противопоказано СИЗО

По словам молодого человека, речь о псориазе. Также перед арестом его отец должен был отправиться в Москву для операции на желудке.

Арестованный по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней дочери священник Николай Стремский не должен находиться в СИЗО. Такое заявление сделал один из сыновей священнослужителя. По его словам, отец болен псориазом, что является явным противопоказанием для нахождения в следственном изоляторе.

— Отец очень долгое время обследовался в клинике, у него были медицинские документы, подтверждающие диагноз "псориаз". Такое заболевание — явное противопоказание для нахождения в СИЗО. Были периоды, когда он переодевал рубашки каждые полчаса, — заявил ТАСС Денис Стремский.

Сын священника добавил, что перед задержанием священник собирался отправиться в Москву, где ему должны были сделать операцию на желудке — удалить оттуда полипы. Учитывая все вышеперечисленные факты, он подчеркнул, что намерен добиваться изменения меры пресечения отцу.

Напомним, ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал священника Николая Стремского до 12 ноября. Среди предъявленных обвинений — изнасилование, развратные действия и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Вместе с ним на несколько месяцев арестованы его дочь и зять. Однако часть детей священнослужителя отказались верить в его виновность и записали видеообращение в защиту отца.