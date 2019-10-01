В Башкирии охотник принял священника за животное и выстрелил

Полицейские назначили медицинскую экспертизу, чтобы оценить тяжесть причинённого здоровью вреда.

В лесу Зилаирского района Башкирии охотник выстрелил в ногу священнику, приняв его за животное.

— Местный житель охотился с зарегистрированным ружьём в лесу. В это время по лесной тропе шёл священник, охотник принял его за круп животного и выстрелил, — передаёт РИА "Новости" сообщение источника в правоохранительных органах.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Священнику оказывают медицинскую помощь. Полиция назначила медицинскую экспертизу, чтобы установить тяжесть причинённого вреда здоровью. После неё будет принято процессуальное решение.

Ранее Лайф сообщал, что под Одессой мальчик случайно застрелил друга из ружья.