Двое детей погибли при пожаре в частном доме под Саратовом

Предстоит выяснить, почему пятилетняя девочка и полуторагодовалый мальчик были дома одни.

В Саратовской области в городе Аткарске двое детей погибли при пожаре в частном доме. Случилось это сегодня примерно в полдень по московскому времени. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Когда пожарные прибыли на место ЧП, они увидели уже только сильный дым. Угрозы распространения огня не было. На пожарище обнаружили тела.

По данным регионального СУ СК РФ, погибли девочка пяти лет и мальчик возрастом год и восемь месяцев. Причина их смерти выясняется. Также предстоит разобраться, почему такие маленькие дети были дома одни.

А накануне точно такая же трагедия произошла в Иркутской области. Малыши также были дома одни.