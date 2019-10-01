Рухани заявил о беспрецедентной искренности в отношениях России и Ирана

Лидеры двух стран намерены обсудить в том числе ситуацию в Сирии и вокруг ядерной программы Тегерана.

Лидер Ирана Хасан Рухани на двусторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Ереване заявил, что отношения двух стран достигли беспрецедентного уровня искренности.

— К частью, двусторонние отношения между нашими странами прогрессируют, и, даже если будем встречаться раз в неделю, нам будет о чём поговорить. Мы достигли беспрецедентного уровня искренности наших отношений, — заявил президент Ирана.

Это было ответом на слова Владимира Путина о том, что двум лидерам всегда есть о чём поговорить, учитывая непростую ситуацию в регионе. По словам президента РФ, во время этой встречи будут обсуждаться в том числе СВПД и положение дел в Сирии.

Напомним, в Ереване сегодня проходит саммит ЕАЭС. На его полях и встретились Путин и Рухани.