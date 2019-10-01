Убийца полковника СКР уже угрожал сотрудникам правоохранительных органов

На своей странице в соцсети он разместил нечто вроде манифеста, в котором путано пытался объяснить, почему душевнобольных людей нельзя забирать на принудительное лечение.

Задержанный за нападение на полковника СКР Владислава Капустина петербуржец Сергей Григорьев неоднократно в Сети высказывал угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов. Такие записи есть как на его личной странице в соцсетях, так и в комментариях на странице ПНД № 9 Невского района, где ранее наблюдался Григорий. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

— Вас ПырнутНожом и скажут: "Чё ты гоношиш, а людей разводят на имущество и пытают", "получай (орфография автора сохранена. — Прим. Лайфа), — говорится в одной из записей Григорьева в отношении полицейских.

Как сообщал Лайф, нападение на полковника юстиции было совершено сегодня около полудня у проходной аппарата СКР в Техническом переулке Москвы. Григорьев напал на Капустина с ножом. Получив ранение в сердце, тот умер в реанимации. Напавшего задержали, Лайф публиковал видео.