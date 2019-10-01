Украина заявила о создании в ПАСЕ группы для "противодействия России"

Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила о создании группы "Балтик-плюс", которая будет "противодействовать" России. В эту группу вошли такие страны, как Украина, Грузия, Латвия, Литва и Эстония.

Ясько утверждает, что к ним могут присоединиться все те, для кого "европейские ценности — не пустые слова".

— Наш первый шаг — отказ от празднования 70-й годовщины организации (ПАСЕ), которая потеряла свой авторитет в глазах миллионов граждан государств-членов. Это результат наших консультаций, которые были проведены в последние два дня в Страсбурге, — заявила глава украинской делегации, написав об этом в своём фейсбуке.

По её словам, следующая встреча группы "Балтик-плюс" пройдёт в Киеве, только даты нет.