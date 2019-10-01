Соседка убийцы полковника СКР рассказала о его странных выходках

Однажды мужчина обвинил её в отключении горячей воды, а затем изрисовал весь подъезд.

Соседка Сергея Григорьева, который сегодня днём воткнул нож в сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России, заявила, что мужчина был "буйным". Татьяна рассказала телеграм-каналу Mash на Мойке, что Григорьев исписал стены подъезда текстами статей УК РФ.

— Он всю лестницу исписал статьями законов об убийствах, о расчленёнке, вот это всё... Он начинал разговор — начинал учить. Рассказывал, что он умный, у него юридическое образование, он знает все статьи законов, — сообщила женщина.

Татьяна также упоминает случай, когда Григорьев забаррикадировался в коммунальной квартире, не впускал своих соседей и сотрудникам правоохранительных органов пришлось ломать дверь. Потом мужчину увезли на скорой.