Из-за потепления снизят температуру батарей в московских квартирах

В магистральные сети поступает вода температурой 75–77 градусов. А зимой её прогревают до 100–110 градусов.

С учётом кратковременности потепления в Москве энергетики решили не отключать отопление, а перевести системы теплоснабжения на минимальные параметры по давлению и температуре. Для полного корректного отключения понадобилось бы три дня. Столько же времени нужно, чтобы его подключить обратно.

— Поэтому при потеплении с источников тепла в магистральные сети (не в батареи) поступает теплоноситель температурой 75–77 градусов (при обычных зимой 100–110 градусах), а давление понижается до 7–9 атм при характерных для зимы 11–14 атм, — сообщается на официальной странице ПАО "МОЭК" в соцсети " Фейсбук ".

При этом уточняется, что понижение температуры теплоносителя в магистральной сети менее 75 градусов невозможно.

Ранее Лайф сообщал, что глава Саранска распорядился дать отопление в мэрию в последнюю очередь.