Запишите гномом. Росстат рассказал о необычных просьбах при переписи населения

По словам представителей ведомства, принцип самоопределения во время такой процедуры является основополагающим.

В октябре 2020 года пройдёт очередная Всероссийская перепись населения. Специалисты Росстата прогнозируют появление среди россиян "гномов и эльфов", выявленных ещё в предыдущих переписях. Как уточнили в ведомстве, ничего необычного в российских "эльфах" нет, поскольку принцип самоидентификации граждан является одним из основополагающих в данном процессе.

— Принцип переписи — это самоопределение во всех странах мира, что человек скажет, то мы и должны записать, а с "гномиком" — это реальная история. Родители сидели и смотрели, чтобы маленькую девочку так записали, её так звал старший брат, — рассказала участник двух последних подсчётов населения в стране, завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

Помимо мифических созданий прошлые переписи выявили в России граждан около 50 новых национальностей. То есть тех, что реально существуют в нашей стране, но представители которых ранее не регистрировались.

— В том числе очень много северных национальностей, малочисленных народов. Это хорошо, люди стали себя самоидентифицировать так, как они есть, и не бояться, — заключила эксперт.

Отметим, Всероссийская перепись населения будет проходить с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории страны. Такой учёт проводится не реже одного раза в десять лет. Полученные результаты в дальнейшем используются для разработки социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства инфраструктуры и общего планирования развития государства.

Как ранее сообщал Лайф, в текущем году президент России Владимир Путин поддержал идею использовать возможности ЦИК для организации переписи населения.