В Татарстане ребёнок впал в кому после занятий в бассейне фитнес-центра — видео

Мальчик начал тонуть и захлебнулся. По версии следствия, он пробыл под водой полторы минуты.

Инцидент произошёл на территории фитнес-центра "Сильная арена" в Набережных Челнах 30 сентября. Там во время занятий с инструктором семилетний мальчик начал тонуть и захлебнулся. Состояние ребёнка ухудшалось на глазах, он впал в кому. Сейчас за его жизнь борются врачи Камского детского медцентра, а Следственный комитет России тем временем проверяет все обстоятельства трагедии, чтобы привлечь виновных к ответственности. По версии следствия, мальчик пробыл под водой полторы минуты.

— Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В спорткомплексе изъята необходимая документация, — комментирует СУ СКР по республике.

На данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее Лайф рассказывал, как на Кипре утонула трёхлетняя девочка из России. Кроме того, целая серия похожих трагедий произошла этим летом на территории Турции. Последний резонансный случай произошёл в начале сентября в одном из отелей Антальи. Момент, когда ребёнок пропал из поля зрения, никто не заметил, даже родители. Ни камер, ни спасателей, всего несколько минут — и пятилетней девочки нет в живых. Теперь обстоятельства этого дела и ещё нескольких смертей русских детей на турецких курортах проверяют следователи СКР.