СМИ: В "Аэрофлоте" идут обыски, заместителя Савельева уже отвезли на допрос

По предварительным данным, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Заместителя генерального директора "Аэрофлота" Владимира Александрова доставили на допрос в Следственный комитет РФ. Об этом сообщает "Интерфакс".

— Александрова в настоящее время допрашивают в СК РФ в рамках дела о мошенничестве, — приводит агентство слова источника.

По его данным, сотрудники Следственного комитета РФ и ФСБ изымают документы в кабинете одного из топ-менеджеров компании. Всё это — по делу о мошенничестве в особо крупном размере, возбуждённом пока в отношении неустановленных лиц. В каком статусе фигурирует в деле Александров, пока не сообщается. По предварительным данным, дело возбуждено по факту нарушения правил проведения тендеров в 2016–2017 годах.

Что касается Александрова, он родился в 1984 году, окончил Московскую государственную юридическую академию в 2005 году, а три года назад — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Работал в прокуратуре и СК РФ. В 2015 году занял должность директора юридического департамента "Аэрофлота", через год получил повышение до заместителя генерального директора авиакомпании по правовым и имущественным вопросам.