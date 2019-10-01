В Гонконге полицейский впервые выстрелил в митингующего из пистолета

Студента колледжа госпитализировали в критическом состоянии. На месте стычки задержано не менее 30 человек.

Hong Kong Police Force shoot a high school student with a live bullet on 1st October, national day of PRC #fkhkpopo #October1st pic.twitter.com/3wpuj7z76n — Dickson (@SonNewk) October 1, 2019

Полицейский Гонконга выстрелил из табельного пистолета в грудь 16-летнему протестующему, который замахнулся на него палкой, сообщает South China Morning Post. Это первый случай применения полицией огнестрельного оружия к митингующим с начала акций протеста в этом году.

В конце августа против митингующих были применены водяные пушки, ещё ранее — резиновые пули. Из огнестрельного оружия совершали только предупредительные выстрелы в воздух.

Протесты в городе не утихают с весны, а в июне набрали силу. Причиной выхода на улицы миллионов человек стало намерение властей внести изменения в законодательство и ограничить юридическую независимость Гонконга от материкового Китая.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам приняла решение отказаться от идеи продвижения законопроекта об экстрадиции, однако теперь протесты идут под лозунгами наказать полицейское руководство за жестокое обращение с согражданами. Также манифестанты призывают Коммунистическую партию Китая вернуть власть народу.