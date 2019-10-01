Житель Калининграда убил приятеля, чьё бормотание мешало ему спать

Когда в комнате наконец наступила тишина, убийца устроился поудобнее и крепко заснул.

В окрестностях Калининграда задержали 35-летнего местного жителя за жестокую расправу над своим знакомым. Следователи установили, что 19 сентября подозреваемый, жертва и их знакомые устроили на даче небольшое застолье. После вечеринки все отправились спать, и соседом фигуранта дела по ночлегу оказался его 50-летний приятель.

Как позже пояснил на допросе сам подозреваемый, его жертва бормотала во сне, что чрезвычайно раздражало мужчину. В конце концов он вышел из себя и ударил потерпевшего раскладным ножом в шею. Когда "шумный" приятель наконец затих, убийца устроился поудобнее и крепко заснул.

Утром, чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый спрятал тело убитого в колодец и закидал сверху старой одеждой. Тело потерпевшего обнаружили лишь спустя десять дней.

— Подозреваемый задержан, допрошен, дал признательные показания. По уголовному делу следственным путём устанавливаются все обстоятельства совершённого убийства, — сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

В сентябре другое преступление, связанное с алкоголем, было совершено в столице. Пьяная безработная женщина подожгла квартиру, где спали её собутыльники, два человека погибли.