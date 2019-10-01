Жена задержанного в Таиланде россиянина начала сбор денег на адвокатов

Мужчину задержали то ли за неудачную шутку, то ли за реальную попытку расплатиться долларами из "банка приколов".

Супруга задержанного тайской полицией россиянина организовала сбор денег на оплату юридических услуг. Женщина опубликовала видео на своей странице в "Инстаграме" с рассказом о последних событиях. По её словам, на первый день работы адвокатов средства удалось собрать, но счета растут с огромной скоростью, а Вадим продолжает оставаться под стражей.

— Всем спасибо за добрые слова, спасибо за денежки, которые присылаете, мы с вами собрали почти 300 тысяч рублей, но Вадим до сих пор не с нами, он ещё в тюрьме. Сегодня ничего не решилось, поедем завтра опять в суд, очень надеюсь, что завтра что-нибудь решится. Информация меняется с космической скоростью. Сначала говорят одно, потом — другое. Постоянно называют разные суммы, от которых волосы дыбом встают, просто какое-то время сидишь в шоке, — рассказала Екатерина Веденяпина-Стариченко.

Как ранее сообщал Лайф, житель Екатеринбурга Вадим и его семья отправились на отдых в Таиланд, однако вскоре мужчина оказался задержан полицией. Как рассказала в соцсетях супруга Вадима, муж подарил местным жителям долларовые купюры "банка приколов". Шутку тайцы не оценили, и теперь россиянина отдают под суд. По другой версии, он пытался расплатиться этими бумажками. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.