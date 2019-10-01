Жена задержанного в Таиланде россиянина начала сбор денег на адвокатов

Супруга задержанного тайской полицией россиянина организовала сбор денег на оплату юридических услуг. Женщина опубликовала видео на своей странице в "Инстаграме" с рассказом о последних событиях. По её словам, на первый день работы адвокатов средства удалось собрать, но счета растут с огромной скоростью, а Вадим продолжает оставаться под стражей.
— Всем спасибо за добрые слова, спасибо за денежки, которые присылаете, мы с вами собрали почти 300 тысяч рублей, но Вадим до сих пор не с нами, он ещё в тюрьме. Сегодня ничего не решилось, поедем завтра опять в суд, очень надеюсь, что завтра что-нибудь решится. Информация меняется с космической скоростью. Сначала говорят одно, потом — другое. Постоянно называют разные суммы, от которых волосы дыбом встают, просто какое-то время сидишь в шоке, — рассказала Екатерина Веденяпина-Стариченко.
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СРОЧНО! Мы в Таиланде. Мы отдыхаем с детьми. Так случилось, что один из нас попал в беду. Неудачно пошутил. Купил детям игрушечные баксы играть, подарил местным. Оказалось так себе сувенир фром раша. Здесь все серьёзно. В Тае не поняли шутки. Завтра суд. В Тайланде очень суровые законы. Очень. Выдвинуты серьёзные обвинения. По глупости, по ерунде завтра будет решаться судьба человека. Мы наняли адвоката. Утром он будет в суде. На завтра мы нашли деньги. Но общие суммы огромны. Мы ждём завтрашний день и надеемся на лучшее. Всем спасибо за поддержку. @katuuunya @mr_chmelev @zaharovaoksana @ritavazhenina Вы меня знаете. Номер телефона привязан к карте Сбера. 89049804040
Как ранее сообщал Лайф, житель Екатеринбурга Вадим и его семья отправились на отдых в Таиланд, однако вскоре мужчина оказался задержан полицией. Как рассказала в соцсетях супруга Вадима, муж подарил местным жителям долларовые купюры "банка приколов". Шутку тайцы не оценили, и теперь россиянина отдают под суд. По другой версии, он пытался расплатиться этими бумажками. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.