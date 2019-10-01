Жена задержанного в Таиланде россиянина начала сбор денег на адвокатов

39

Мужчину задержали то ли за неудачную шутку, то ли за реальную попытку расплатиться долларами из "банка приколов".

Супруга задержанного тайской полицией россиянина организовала сбор денег на оплату юридических услуг. Женщина опубликовала видео на своей странице в "Инстаграме" с рассказом о последних событиях. По её словам, на первый день работы адвокатов средства удалось собрать, но счета растут с огромной скоростью, а Вадим продолжает оставаться под стражей.

Всем спасибо за добрые слова, спасибо за денежки, которые присылаете, мы с вами собрали почти 300 тысяч рублей, но Вадим до сих пор не с нами, он ещё в тюрьме. Сегодня ничего не решилось, поедем завтра опять в суд, очень надеюсь, что завтра что-нибудь решится. Информация меняется с космической скоростью. Сначала говорят одно, потом — другое. Постоянно называют разные суммы, от которых волосы дыбом встают, просто какое-то время сидишь в шоке, — рассказала Екатерина Веденяпина-Стариченко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

СРОЧНО! Мы в Таиланде. Мы отдыхаем с детьми. Так случилось, что один из нас попал в беду. Неудачно пошутил. Купил детям игрушечные баксы играть, подарил местным. Оказалось так себе сувенир фром раша. Здесь все серьёзно. В Тае не поняли шутки. Завтра суд. В Тайланде очень суровые законы. Очень. Выдвинуты серьёзные обвинения. По глупости, по ерунде завтра будет решаться судьба человека. Мы наняли адвоката. Утром он будет в суде. На завтра мы нашли деньги. Но общие суммы огромны. Мы ждём завтрашний день и надеемся на лучшее. Всем спасибо за поддержку. @katuuunya @mr_chmelev @zaharovaoksana @ritavazhenina Вы меня знаете. Номер телефона привязан к карте Сбера. 89049804040

Публикация от Екатерина ВеденяпинаСтариченко (@myxa99)

Как ранее сообщал Лайф, житель Екатеринбурга Вадим и его семья отправились на отдых в Таиланд, однако вскоре мужчина оказался задержан полицией. Как рассказала в соцсетях супруга Вадима, муж подарил местным жителям долларовые купюры "банка приколов". Шутку тайцы не оценили, и теперь россиянина отдают под суд. По другой версии, он пытался расплатиться этими бумажками. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Автор:
ЛД
Лусине Давеян
Соавторы:
Михаил  Аксёнов
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×