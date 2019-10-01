Жительница Челябинской области нашла в сосиске "иглы"

Женщина успела заметить инородные предметы в еде до того, как они пронзили ей горло.

Жительница города Сатки Челябинской области Лариса приобрела в местной торговой точке сосиску в тесте, а внутри блюда обнаружила несколько обгоревших зубочисток. Находкой женщина поделилась в местной группе во "ВКонтакте".

В итоге Лариса извлекла из сосиски целых четыре зубочистки. Вероятно, их использовали повара при приготовлении, а затем забыли вытащить.

Ранее Лайф сообщал, что жителю Санкт-Петербурга в заказанной шаверме принесли лезвие ножа. Он почувствовал его языком, но не успел порезаться.

А недавно в булке хлеба житель Подмосковья нашёл губку для мытья посуды.