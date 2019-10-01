В WhatsApp начали тестировать функцию исчезающих сообщений

Telegram с 2013 года позволил своим пользователям применять эту функцию в секретных чатах.

Мессенджер WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений. Об этом сообщает издание The Verge. С её помощью пользователи смогут установить определённый промежуток времени, через который приложение автоматически удалит выбранное послание.

Функция уже действует в версии 2.19.275 мессенджера для Android. Но пока работает не у всех и находится в режиме тестирования. Когда функция будет доступна всем пользователям, неизвестно.

Подобная функция действует в Telegram в секретных чатах с 2013 года, а в обычных чатах — с 2017 года.

Ранее Лайф сообщал, что к февралю 2020 года на устройствах с устаревшими операционными системами WhatsApp станет недоступен.