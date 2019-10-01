Умерла девочка, выпавшая из окна вместе с отцом и братом в Саратове

По данным местного портала "Регион 64", спасти жизнь девочки 2015 года рождения не удалось. После падения из окна вместе с отцом и братом, которые погибли на месте, малышку повезли в больницу в критическом состоянии.

— От полученных травм ребёнок скончался в реанимации, — заявил источник агентства.

Напомним, что инцидент произошёл в доме на улице Белоглинской. Из окна многоэтажного жилого дома выпали 30-летний мужчина и двое его детей. Причины и подробности выясняются.