Пугачёва отчитала Билана за излишнее раскаяние по поводу "пьяного" выступления

Певец заявил, что у него сердце обливается кровью от того, насколько поклонники оказались благосклонными к нему.

Дмитрий Билан опубликовал очередной пост, где извиняется за самарский концерт, когда он поднялся на сцену в неадекватном состоянии. Однако Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва отчитала его за это.

— Уничижение паче гордыни. Хватит об этом, — прокомментировала пост Билана Пугачёва.

Билан согласился с Аллой Борисовной и заявил, что это в последний раз.

— Полностью с вами согласен! Поэтому пост так и называется — я переворачиваю страницу! И более сам лично не возвращаюсь к этому, — ответил Билан Пугачёвой.

Как Лайф сообщал ранее, самарцы пожаловались, что Дима Билан вышел на сцену подшофе. Его директор назвал сообщения желтухой, однако потом сам Билан признался в содеянном и в качестве извинения выступил в городе бесплатно.