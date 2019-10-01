Пугачёва отчитала Билана за излишнее раскаяние по поводу "пьяного" выступления

Дмитрий Билан опубликовал очередной пост, где извиняется за самарский концерт, когда он поднялся на сцену в неадекватном состоянии. Однако Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва отчитала его за это.
— Уничижение паче гордыни. Хватит об этом, — прокомментировала пост Билана Пугачёва.
Билан согласился с Аллой Борисовной и заявил, что это в последний раз.
— Полностью с вами согласен! Поэтому пост так и называется — я переворачиваю страницу! И более сам лично не возвращаюсь к этому, — ответил Билан Пугачёвой.
Как Лайф сообщал ранее, самарцы пожаловались, что Дима Билан вышел на сцену подшофе. Его директор назвал сообщения желтухой, однако потом сам Билан признался в содеянном и в качестве извинения выступил в городе бесплатно.
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