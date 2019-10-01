Пьяный пассажир устроил драку на рейсе Лос-Анджелес — Москва

Когда воздушное судно приземлилось в российской столице, авиадебошира уже встречали полицейские.

Пьяный дебошир устроил драку на борту самолёта авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшего рейс Лос-Анджелес — Москва. Об этом сообщает агентство "Москва".

Когда самолёт приземлился в аэропорту Шереметьево, мужчину в сильном алкогольном опьянении забрали в полицию. Согласно данным online-табло аэропорта Шереметьево, борт совершил посадку в 13:11. Другие подробности происшествия неизвестны.

Напомним, ранее актёр Максим Аверин устроил дебош на борту самолёта во время рейса Барнаул — Москва. В отношении него составили протокол по факту мелкого хулиганства и выписали штраф в 500 рублей.