Премьер Грузии заявил, что страна сама должна налаживать отношения с Россией

Глава правительства также отметил важность возобновления авиасообщения ради туристического сектора республики.

Грузия должна налаживать отношения с Россией сама, но при поддержке своих зарубежных партнёров. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

— И мы должны понимать одно: что мы предпримем все шаги в этом направлении абсолютно прагматично, с холодным рассудком, синхронизировано с нашими международными партнёрами, — сказал журналистам глава правительства.

Гахария отметил, что для налаживания отношений с Россией необходимо сделать всё возможное, как бы сложно это ни было. При этом то, что полагается сделать Грузии в этом вопросе, должна сделать именно Грузия.

Он также отметил важность возобновления авиасообщения между Грузией и Россией ради туристического сектора. По его мнению, это "поможет как туризму, так и сотням тысяч грузин".

Президент Грузии ранее тоже высказалась за диалог с Москвой.

Напомним, 8 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией из-за угрозы безопасности россиян. Поводом для этого стали масштабные акции протеста, на которых озвучивались оскорбления и угрозы в адрес России и её граждан.