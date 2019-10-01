Жена Тарасова рассказала о планах на третьего ребёнка

Она также призналась, что сохранить стройную фигуру во время беременности помогли генетика, правильный режим питания и увлечение танцами.

Жена футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко — рассказала подписчикам в своём инстаграме о планах на третьего ребёнка, передаёт портал "Дни.ру".

Модель заявила, что не боится стать многодетной мамой и хочет большую семью.

— Мы ничего не боимся. Нашей любви хватит на троих, а то и на четверых, — пишет Костенко.

Поклонники модели поинтересовались, как ей удалось сохранить фигуру. Супруга Тарасова призналась, что всё дело в генетике, а также в правильном режиме питания. Во время беременности она не увеличивала порции еды. Кроме того, Костенко рассказала, что немаловажную роль сыграло её увлечение танцами.

Костенко призналась подписчикам, что о её второй беременности первым узнал супруг. Сам Тарасов станет отцом уже в третий раз.