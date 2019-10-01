Отец убийцы сотрудника СК: Контактов с сыном не было лет двадцать

Мужчина поэтому не в курсе ситуации с квартирой, из-за которой его сын якобы и напал на человека в форме.

Отец 39-летнего Сергея Григорьева, который в Москве сегодня ножом убил сотрудника СК РФ у здания центрального аппарата этого ведомства, не поддерживал с сыном отношений.

— Я сам не в курсе, что случилось. Контактов с сыном у меня не было уже лет 20, даже, может быть, больше. Случайно встречался у моей мамы, то есть у его бабушки, на квартире, когда он заезжал на три-пять минут, — заявляет он на видео, которое появилось в распоряжении Лайфа.

Также мужчина заявил, что ничего не знает о ситуации с квартирой, из-за которой Григорьев якобы и решил отомстить власти в лице сотрудника СК РФ. Отец убийцы лишь предположил, что жилплощадь была разделена между его сыном и бывшей женой, а затем ими продана.

Как сообщал Лайф, нападение на полковника юстиции было совершено сегодня около полудня у проходной центрального аппарата СК РФ в Техническом переулке Москвы. Григорьев напал на Капустина с ножом. Получив ранение в сердце, тот умер в реанимации.

Напавшего задержали, Лайф публиковал соответствующее видео. На нём убийца и заявляет, что при нём было заявление по поводу квартиры. По информации Лайфа, у мужчины были серьёзные проблемы с непогашенными кредитами, долгами по коммунальным платежам и налогами. Банки и ТСЖ предъявили к нему около десяти исков. Какой из них стал поводом для поездки в Москву, пока не известно.