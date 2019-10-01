Пашинян сделал "дорожное селфи" с Путиным и другими президентами в автобусе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал селфи из бронированного микроавтобуса с участниками заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходило сегодня в Ереване.
В кадр помимо армянского премьера попали президент России Владимир Путин, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Ирана Хасан Рухани и президент Молдавии Игорь Додон.
— Дорожное селфи. За этот промежуток времени мы успели принять важные решения, — подписал снимок Пашинян на русском и английском языках в "Твиттере".
Напомним, в Ереване сегодня проходил саммит ЕАЭС. Путин на его полях встретился с иранским коллегой Хасаном Рухани. Тот заявил о беспрецедентной искренности в отношениях двух стран.
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