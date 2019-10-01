Жительница Урала потребовала от банка спермы компенсации из-за больного ребёнка

Редкое генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия – нашлось у матери и донора.

Светлана Бородулина из Челябинска со своим мужем обратилась в банк спермы, чтобы получить семя, потому что её супруг оказался бесплоден. Ребёнок родился здоровым, но через полгода, как рассказывает телеканал "360", женщина заметила, что он не опирается на ноги.

Врачи диагностировали у дочери синдром вялого ребёнка, а ещё через месяц малышу поставили диагноз "спинальная мышечная атрофия". Оказалось, что у матери и донора недуг был в генах.

Девочке сделали инъекцию американского препарата "Спинраза" в рамках благотворительной программы, которая предоставляет её только 40 детям в России. Однако ежегодно малышке понадобится по три инъекции, а стоимость одной — от 7,5 миллиона рублей.

Женщина теперь требует, чтобы "ДНК клиника" помогла ей в оплате препарата, но там ей предложили лишь ещё раз провести инсеминацию.

Недавно Лайф рассказывал о проблеме американских родителей. У них после процедуры ЭКО родился азиат, хотя оба родителя европеоидной расы.