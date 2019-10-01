Пьяный кировчанин без прав устроил двойное ДТП на встречке — видео

Удостоверение водителя у него забрали этой зимой тоже за поездку в состоянии алкогольного опьянения.

В Кирове пьяный мужчина, лишённый водительских прав, устроил двойное ДТП. В распоряжении Лайфа оказалось видео этого дорожного происшествия.

Алексея Скрябина лишили водительских прав зимой 2019 года. Однако мужчину это не остановило — он снова сел за руль в нетрезвом состоянии.

Кировчанин выехал на встречную полосу на своей "Ладе", задел "шевроле" и врезался в 12-ю модель ВАЗа, где находились мужчина и женщина. Травмы получили водитель "нивы" и пассажирка ВАЗ-2112.

Виновник ДТП попытался сбежать с места происшествия, однако был задержан. По словам правонарушителя, он готов понести вину. Ему грозит до двух лет тюрьмы и лишение права управления автомобилем до трёх лет.

Несколько дней назад в Кирове произошла ещё одна серьёзная авария: пьяный сотрудник МЧС РФ стал виновником смертельного ДТП.