Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил в своём видеообращении в " Фейсбуке ", что подписание "формулы Штайнмайера" по Донбассу может привести к снятию санкций с России.

— Подписание этой формулы российского происхождения де-факто значит ослабление или даже снятие санкций против России... Мы подчёркиваем, что никогда не пойдём на это, мы солидаризируемся с акциями и призывами, которые звучат сегодня среди ветеранов, мы не позволим разрушить украинское государство, — сказал бывший украинский лидер.

Ранее нынешний президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев на заседании трёхсторонней контактной группы согласовал "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. По его словам, к капитуляции Украины это не ведёт.