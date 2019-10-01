Карликовый бегемот Ксюша переехала на зиму в тёплый вольер

Многие животные уже готовятся к зимней спячке, например сурки, тушканчики, сони, ежи и медведи.

Карликовая бегемотица Ксюша переехала в тёплый зимний вольер, посетители смогут её увидеть лишь следующим летом, сообщил Московский зоопарк.

— Осенью перелётные птицы отправляются на юг, а наш карликовый бегемот Ксюша меняет свой просторный летний вольер на зимнюю "резиденцию", — говорится в сообщении на странице зоопарка в " Фейсбуке ".

Теперь гости зоопарка смогут увидеть бегемота лишь следующим летом или в конце весны. С середины сентября Ксюша редко гуляла на улице, поскольку не любит порывистый ветер и дождь. Отмечается, что карликовые бегемоты достаточно чувствительны к перепадам температуры и сквознякам.

— На её родине в жаркой Африке стабильно тёплая погода. Поэтому в нашей климатической зоне в период холодов бегемоту необходимы особый уход и забота, — пояснили в зоопарке.

Ксюша уже освоилась в новом тёплом вольере, где поддерживается оптимальная температура и влажность. Чтобы бегемотица не скучала, с ней проводят различные тренинги и дарят новые игрушки. В вольере у неё есть даже собственный бассейн, где можно плавать и нырять.

Московский зоопарк перешёл на осенний режим работы и будет открыт до 18:00. Многие животные уже готовятся к зимней спячке, например сурки, тушканчики, сони, ежи и медведи.