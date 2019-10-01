Захарова посмеялась над созданием группы "Балтик-плюс" в ПАСЕ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём фейсбуке прокомментировала создание в ПАСЕ постоянной группы "Балтик-плюс", предназначенной для противодействия России.

— Какие молодцы: объединяются в группы для того, чтобы продолжать российскую политику — политику непризнания аннексии Крыма! Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать её невозможно, — с иронией отметила Захарова, указав на текст обращения главы украинской делегации в ПАСЕ Елизаветы Ясько.

Ранее стало известно, что Ясько заявила о создании группы "Балтик-плюс", которая будет "противодействовать" России. В группу вошли Украина, Грузия, Литва, Латвия и Эстония. Как сказала глава украинской делегации, они намереваются продолжать политику непризнания аннексии Крыма.