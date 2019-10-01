В Грузии сообщили о рекордном за 10 лет снижении турпотока

В этом году туристический сектор страны может потерять около 710 миллионов долларов.

В международных аэропортах Тбилиси и Батуми зафиксировано рекордное сокращение потока пассажиров за последние десять лет, рассказала заместитель генерального менеджера управляющей аэропортами компании TAV-Georgia Теа Закарадзе.

По её словам, в аэропорту Тбилиси турпоток сократился на 17%, в Батуми — на 12%.

— За последние десять лет это первый случай такой негативной статистики, — приводит слова Закадзе "Sputnik Грузия".

Она также выразила надежду, что в 2020 году ситуация улучшится.

По прогнозам грузинских властей, в этом году туристический сектор страны может потерять около 710 миллионов долларов.

Такая ситуация вызвана прекращением прямого авиасообщения с Россией с 8 июля. Меры были приняты на фоне антироссийских акций в грузинской столице. Однако недавно президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась за проведение диалога с РФ.