Россияне стали меньше пить и умирать от алкоголя

Смертность среди мужчин уменьшилась на 39% и на 36% у женщин в период с 2003 по 2018 год.

Благодаря строгим мерам контроля алкогольной продукции в России снизилась смертность, связанная с употреблением алкоголя. Об этом свидетельствует доклад Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ).

Согласно результатам исследования, употребление алкоголя за последние 15 лет постоянно сокращалось, снизившись к 2016 году в среднем на 43%. Смертность среди мужчин уменьшилась на 39% и на 36% у женщин в период с 2003 по 2018 год.

В исследовании подчёркивается, что при этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя. Благодаря этому в 2018 году средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла своего исторического максимума: почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин.

— Снижение употребления алкоголя повлекло за собой значительное увеличение ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации. Это стало результатом целого комплекса мер по контролю над алкогольной продукцией, реализуемых государством с 2003 года, — подчёркивают эксперты ВОЗ.

Употребление алкоголя, который производят и продают вне рамок государственного контроля, сократилось на 48%, а употребление зарегистрированного — на 40%.

— Полученные результаты показывают, что такие меры, как внедрение системы мониторинга, повышение цен и ограничение доступности алкоголя, позволяют спасти человеческие жизни и сократить затраты в сфере здравоохранения, — заявила руководитель программы "Алкоголь и запрещённые наркотики" ЕРБ ВОЗ Карина Фререйра-Боргес.

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