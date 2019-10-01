МИД России позитивно оценил подписание Украиной "формулы Штайнмайера"

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Фото © Facebook / Russian Foreign Ministry — МИД России

В Министерстве иностранных дел России позитивно оценили подписание Киевом "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Об этом написала в "Фейсбуке" представитель ведомства Мария Захарова.

Позитивно оцениваем согласование контактной группой механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в данных районах. Надеемся, что это создаст атмосферу для дальнейшей реализации минских договорённостей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Ранее экс-лидер Украины Пётр Порошенко испугался, что из-за "формулы Штайнмайера" с России снимут санкции.

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