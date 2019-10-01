МИД России позитивно оценил подписание Украиной "формулы Штайнмайера"

В Министерстве иностранных дел России позитивно оценили подписание Киевом "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Об этом написала в "Фейсбуке" представитель ведомства Мария Захарова.
Позитивно оцениваем согласование контактной группой механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в данных районах. Надеемся, что это создаст атмосферу для дальнейшей реализации минских договорённостей
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Ранее экс-лидер Украины Пётр Порошенко испугался, что из-за "формулы Штайнмайера" с России снимут санкции.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram