Бэнкси начал продавать свои работы и открыл выставку

Известный представитель стрит-арта в Великобритании, художник и политический активист, скрывающийся под псевдонимом Бэнкси, объявил сегодня об открытии выставочного зала своих работ. Салон, расположенный в Лондоне в районе Кройдон, будет называться Gross Domestic Product ("Валовой внутренний продукт").

— Этот выставочный зал — лишь для демонстрации. Я открываю магазин сегодня (хотя двери на самом деле не открываются). Это в Кройдоне, — написал Бэнкси в своём инстаграме.

Как отметил художник, посетить салон лучше всего ночью. На такой шаг Бэнкси толкнуло появление в продаже открыток с его работами, напечатанных без согласия автора. Чтобы никто не мог юридически отнять бренд, владелец был вынужден организовать Gross Domestic Product для самостоятельной торговли.

Зал будет открыт несколько недель. Продажа работ начнётся в Интернете. Цены будут составлять от 10 фунтов.

Бэнкси своими работами говорит о лицемерии власти и социальном неравенстве. Невзирая на огромную популярность, ему до сих пор удаётся держать в тайне свою личность.

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