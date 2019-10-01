Принц Гарри и Меган подали в суд на таблоид за публикацию личного письма

Принц заявил, что содержание изменили таким образом, чтобы создать нужное о нём впечатление.

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл подали в суд на таблоид Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers за публикацию частного письма герцогини Суссекской.

В официальном заявлении принца отмечается вера в свободу СМИ и объективную правдивую журналистику.

— К сожалению, моя жена стала одной из новых жертв британских таблоидов, разжигающих кампании против частных лиц, не думая о последствиях — и эта безжалостная кампания только усилилась за прошедший год, в течение её беременности и ухода за нашим новорожденным сыном, — сказано в заявлении.

Гарри отмечает, что такая "безжалостная пропаганда" стоит дорого.

— Особенно когда это ложь и злые домыслы. Хотя мы продолжаем делать вид, что ничего не происходит — многие из вас могут это понять, — я не могу описать, насколько это больно, — подчеркнул герцог Суссекский.

Он вспомнил свою мать принцессу Диану, которая погибла в автокатастрофе из-за преследования журналистов. По словам принца, теперь его супруга становится жертвой "тех же могущественных сил".

Как считает герцог, публикация личного письма его супруги является способом манипуляции читательским мнением. Принц обращает внимание, что письмо изменили таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о герцогине.

— Именно по данной причине мы решили подать в суд, процесс занял много месяцев, — отмечает принц.

В случае получения компенсации от таблоида средства пойдут на компании по борьбе с травлей. Mail on Sunday пока не прокомментировал иск.