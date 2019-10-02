Глава ФСИН ушёл в отставку

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Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Геннадий Корниенко. Фото © Михаил Метцель / ТАСС

30 сентября ему исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом пребывания на службе для генерал-полковников внутренней службы.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Геннадий Корниенко покинул свой пост в связи с достижением предельного возраста, сообщила зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

Да, это так. Он ушёл по достижении предельного возраста, — приводит ТАСС слова Меркачевой.

Однако пресс-службы ФСИН и Кремля пока не опубликовали документ об уходе Корниенко.

30 сентября Геннадию Корниенко исполнилось 65 лет. Это предельный возраст пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе для сотрудников в звании генерал-полковника внутренней службы.

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