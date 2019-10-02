Разгром "Тоттенхэма" в матче ЛЧ по футболу стал рекордным для Британии

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" потерпел сокрушительное, практически рекордное поражение от немецкой "Баварии" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

В домашнем матче британский клуб пропустил аж семь мячей, четырьмя голами отличился Серж Гнабри, на 53-й, 55-й, 83-й и 88-й минуте. Оформил дубль его товарищ по команде Роберт Левандовский на 45-й и 87-й минуте, один гол забил Йозуа Киммиха.

"Тоттенхэм" смог ответить на это лишь двумя результативными ударами в исполнении второго номера рейтинга бомбардиров турнира Сон Хын Мина на 12-й минуте и Гарри Кейна — на 61-й. Это стало самым крупным поражением среди английских команд в еврокубках, а также принесло клубу звание первого британского, пропустившего так много мячей в ЛЧ.

В другом матче группы В игроки "Црвены звезды" выиграли дома у "Олимпиакоса" со счётом 3:1, заняв второе место в группе с тремя очками. На первом идёт "Бавария", набравшая после двух туров шесть очков. "Тоттэнхем" и "Олимпиакос" замыкают таблицу, набрав по одному баллу.

В матче группы D завершившаяся поражением "Локомотива" игра против "Атлетико" также не прошла без своеобразного рекорда, который установил португалец Жоау Фелиш, ставший самым молодым игроком португальской команды, который забил мяч в Лиге чемпионов.

В этой группе первую строчку делят "Ювентус" и "Атлетико", набравшие по четыре очка. Третьим идёт "Локомотив" с тремя очками в активе, на четвёртой строчке "Байер", у которого пока нет набранных баллов.

В группе А французский ПСЖ с минимальным преимуществом взял верх над турецким "Галатасараем" (1:0), а в группе С загребское "Динамо" установило новый антирекорд Лиги чемпионов, проиграв "Манчестер Сити" со счётом 0:2, что стало 13-м поражением подряд. Такого ещё никому не удавалось.