В Якутии девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Они были доставлены в центральную районную больницу Горного района, оказывается психологическая помощь.

В Горном районе Якутии пострадало девять человек в ДТП с микроавтобусом, сообщает региональное управление МЧС РФ.

По данным ведомства, авария произошла на 158-м км федеральной автодороги "Вилюй" в Горном районе с участием микроавтобуса Toyota Hiace.

Сообщается, что легковой автомобиль опрокинулся, а затем загорелся. При ДТП пострадало девять человек, погибших нет.

Как сообщили в региональном управлении МЧС РФ, пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу Горного района. Для оказания помощи работают психологи.

Ранее в Перу погибло десять человек при падении автобуса в пропасть.