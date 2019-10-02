В МИД Белоруссии заявили о важном шаге к миру на Украине

В МИД Белоруссии приветствуют подписанную по итогам заседания контактной группы в Минске "формулу Штайнмайера" и уверены, что это важный шаг для достижения мира на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз.

— Искренне приветствуем достигнутые договорённости о разведении с 7 октября сил на двух участках линии соприкосновения. Согласование "формулы Штайнмайера" — значимый шаг в имплементации минских договорённостей и установлении мира на Украине, — говорится в сообщении.

"Формула Штайнмайера" — это заложенный в минских соглашениях механизм, который предусматривает введение особого статуса для непризнанных республик Донбасса, отведение войск и проведение выборов в регионе.

Изначально документ должен был быть подписан ещё 18 сентября, однако из-за "технических недоразумений" Киев не смог этого сделать. Позже в ходе встречи в Минске представители Украины всё же сделали это.

Президент Владимир Зеленский поспешил заявить, что это не приведёт к "капитуляции" Украины, а экс-глава Незалежной Пётр Порошенко выпустил видеообращение, в котором заявил, что переживает за судьбу антироссийских санкций, которые могут быть сняты.