Более 32 тысяч особей лосося "сбежали" с чилийской фермы

Утром в Сети появилось множество сообщений о необычно большом количестве рыбы в местном водоёме.

Более 32 тысяч особей лосося уплыли с фермы частного предпринимателя через бреши в ограждениях, сообщила Национальная служба рыболовства и аквакультуры Чили.

— Во вторник, 2 октября, 32 тысячи 485 особей уплыли с предприятия в городе Кальбуке на юге Чили, — сказано в сообщении.

При этом утром в Сети появилось множество сообщений о необычно большом количестве лосося в местном водоёме.

Сотрудники службы выехали на ферму и установили дополнительные ограждения на месте бреши.

Такой массовый "побег" рыбы уже не первый в Чили. В прошлом году с другой фермы "сбежало" около 900 тысяч особей лосося, что принесло большой ущерб окружающей среде, поскольку он питается более мелкой рыбой и ракообразными.