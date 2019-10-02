Режиссёр Оливер Стоун признался, что гордится интервью с Путиным

На вопрос об американском президенте Дональде Трампе он пояснил, что сейчас "нет вдохновения для сценария" фильма.

Американский кинорежиссёр Оливер Стоун признался, что очень гордится своим интервью, взятым у президента России Владимира Путина.

— Очень горжусь этим интервью — четыре часа, и его посмотрели люди, которые не остались равнодушными, — сказал Стоун в беседе с немецким изданием Welt.

Режиссёр заявил, что "американцы могут быть очень глупыми по отношению к другим странам, но в случае с Россией их глупость смертельна".

При этом, отвечая на вопрос о так называемом российском вмешательстве в президентские выборы в США, Стоун заявил, что "ни на секунду не верит, что русские повлияли на всё это", и назвал такие разговоры "чепухой".

На вопрос об интервью с американским президентом Дональдом Трампом Стоун пояснил, что сейчас у него "нет вдохновения для сценария" фильма. Он отметил, что больше всего поражает "степень уверенности в себе" лидера США.

— Многие считают, что он нарцисс до глубины души. А нарциссу всегда необходимо побеждать. Это опасно, — пояснил режиссёр.

Премьера фильма Оливера Стоуна "Путин" состоялась в июне 2017 года. В картине рассказывается о событиях 2000-х годов — периоде, когда президент России Путин впервые был избран на пост главы государства, а также о взглядах российского лидера, которых он тогда придерживался.