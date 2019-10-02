Экс-стратег Пентагона рассказал, чем грозит игнорирование "российской опасности"

Он отметил, что Россия значительно усилилась после распада СССР, развивает технологии борьбы со спутниками, а также имеет ещё одно важное преимущество.

Игнорирование факта, что Россия является "самой большой опасностью" для США, может привести к потере американского превосходства на мировой арене, а в худшем случае и вовсе к исчезновению всей страны. Об этом заявил бывший стратег Пентагона Терри Томпсон.

В своей статье для Washington Times полковник в отставке Томпсон отметил, что, по данным исследования Принстонского университета, в последние два года резко выросла вероятность ядерной войны между странами и только первые часы реального конфликта обернутся для США гибелью примерно 34 миллионов человек.

Он также напомнил, что Россия больше не представляет собой развалины Советского Союза и значительно повысила обороноспособность, а также развивает технологии по уничтожению спутников в космосе, при этом сохраняя статус страны с самым большим запасом ядерного оружия.

Кроме того, помимо прямой военной угрозы ещё одно стратегическое преимущество России заключается в "контроле космической программы США" за счёт "великолепных" ракетных двигателей РД-180, на которых в настоящее время летает в космос почти всё.

Именно зависимость Вашингтона от российских силовых установок, по словам Томпсона, сейчас является одним из главных слабых мест США, но он напоминает, что в планах американской администрации исправить это и к 2022 году ввести в эксплуатацию собственные двигатели.