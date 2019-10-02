В Гонконге задержали более 180 митингующих

В результате столкновений не менее 25 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

В Гонконге задержали более 180 человек в ходе беспорядков и столкновений, сообщила местная полиция.

— На настоящий момент более 180 человек задержано за правонарушения, — цитирует РИА "Новости" заявление полиции.

No, not a dystopian movie, but today in Hong Kong. pic.twitter.com/UrERpFTGMV — Ted Gioia (@tedgioia) 1 Deireadh Fómhair 2019

Отмечается, что нарушителей порядка задержали за участие в беспорядках и незаконных собраниях, нападение на полицейских и хранение ударного оружия. Кроме того, в результате столкновений не менее 25 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

In a major escalation since protests began almost four months ago, the police shot a protester in Hong Kong. Our video takes a closer look at the footage and reconstructs exactly what happened. https://t.co/Q73unVQYrk pic.twitter.com/JJY6fGkkDe — Haley Willis (@heytherehaIey) 1 Deireadh Fómhair 2019

Напомним, 1 октября в Гонконге снова вспыхнули беспорядки. Гражданский фронт получил отказ в проведении демонстраций, однако многие всё равно вышли на улицы и вступили в столкновения с полицией. Правительству Гонконга пришлось перенести церемонию поднятия флага и отменить праздничный фейерверк. Демонстранты назвали акцию 1 октября днём скорби.