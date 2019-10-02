Трамп заявил о попытке госпереворота в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что инициированная в конгрессе попытка его импичмента на самом деле представляет собой государственный переворот, направленный против народа.

— По мере того как узнаю всё больше и больше с каждым днём, я прихожу к выводу, что происходящее — это не импичмент, а переворот, предназначенный для того, чтобы отобрать власть у людей, их голоса, их свободы, их вторую поправку [к конституции], религию, вооружённые силы, стену на границе [с Мексикой] и их данные богом права граждан США, — написал он на своей странице в соцсети Twitter.

Такими словами американский лидер прокомментировал складывающуюся вокруг него резонансную ситуацию, которая возникла на фоне активного обсуждения его июльского разговора с Владимиром Зеленским, в ходе которого президент США, по мнению его противников, попытался оказать влияние на выборы 2020 года.

По версии демократов, Трамп затормозил выделение военной помощи Киеву, а в ходе беседы пообещал передумать в обмен на услугу в виде уголовного преследования украинскими правоохранителями сына вице-президента США Джо Байдена, который был причастен к нефтегазовой компании Burisma. Против компании расследование на Украине уже ведётся.

Демократы уверены, что такими действиями Трамп пытался заручиться поддержкой Киева, чтобы поспособствовать своему переизбранию на второй срок путём устранения самого главного потенциального конкурента — Джо Байдена.