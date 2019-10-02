Адвокат замгендиректора "Аэрофлота" отрицает его причастность к мошенничеству

По данным СМИ, Владимира Александрова и его адвоката Дину Кибец задержали во вторник, 1 октября.

Адвокат замгендиректора авиакомпании "Аэрофлот" Владимира Александрова считает, что претензии правоохранительных органов к его клиенту являются необоснованными. Об этом ТАСС заявил адвокат "Аэрофлота" Сергей Жорин.

— Претензии [следствия] несправедливы, Александров не может быть причастен к каким-либо противоправным действиям, связанным с хищением средств, — сказал он.

Александрова задержали во вторник, 1 октября, по делу о мошенничестве. Также задержали адвоката Дину Кибец, которая представляет интересы замгендиректора авиакомпании в ряде гражданских дел.

Как рассказал адвокат Сергей Смирнов, в среду, 2 октября, следствие направит ходатайство в Басманный суд об избрании Кибец меры пресечения в виде заключения под стражу.