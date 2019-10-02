СМИ: С-500 успешно испытали в Сирии

Перед запуском в серийное производство вся техника проходит испытания в жёстких климатических и технических условиях.

Система противовоздушной обороны (ПВО) С-500 "Прометей" успешно прошла испытания в Сирии, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны РФ и в военно-промышленном комплексе.

Как отмечает издание, во время испытаний в ПВО был обнаружен ряд неполадок в работе техники, однако проблемы удалось оперативно решить. Сейчас испытания успешно завершились.

По словам бывшего заместителя командующего ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенанта Айтеча Бижева, перед запуском в серийное производство вся техника проходит испытания в жёстких климатических и технических условиях. В таком режиме работы выявляются недостатки, которые затем обобщаются, фиксируются и устраняются.

— Сирия хорошо подходит для таких испытаний — там всегда жарко, много пыли. Кроме того, РЛС приходится работать в круглосуточном режиме — обстановка в республике неспокойная и зенитчикам надо постоянно поддерживать радиолокационное поле, — отметил Бижев.

Ранее в Китае заявили, что российские ПВО С-500 могут сбить даже метеориты.