Япония выразила протест из-за пуска снарядов КНДР

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Фото © Pixabay

Правительство Японии выразило протест КНДР в связи с очередным пуском ракет, который, по мнению Токио, нарушает резолюции Совета безопасности ООН, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

Мы заявили решительный протест и осуждаем их. Мы созываем заседание национального совета безопасности, на котором обсудим ситуацию и меры, — заявил Абэ перед журналистами. Его выступление транслировал телеканал NHK.

Он также заявил, что Япония по-прежнему находится в тесном взаимодействии с мировым сообществом, в первую очередь с США, и примет все необходимые меры для защиты своего народа.

Утром 2 октября Северная Корея провела два пуска снарядов. По мнению Токио, это были баллистические ракеты, которые нарушают резолюции Совета безопасности ООН.

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