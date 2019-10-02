Япония выразила протест из-за пуска снарядов КНДР

Правительство Японии выразило протест КНДР в связи с очередным пуском ракет, который, по мнению Токио, нарушает резолюции Совета безопасности ООН, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.
— Мы заявили решительный протест и осуждаем их. Мы созываем заседание национального совета безопасности, на котором обсудим ситуацию и меры, — заявил Абэ перед журналистами. Его выступление транслировал телеканалHK.
Он также заявил, что Япония по-прежнему находится в тесном взаимодействии с мировым сообществом, в первую очередь с США, и примет все необходимые меры для защиты своего народа.
Утром 2 октября Северная Корея провелаа пуска снарядов. По мнению Токио, это были баллистические ракеты, которые нарушают резолюции Совета безопасности ООН.
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