Пользователи сообщают о сбоях в работе Twitter

Пользователи популярной социальной сети "Твиттер" сообщают о сбоях в работе площадки. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

— Проблемы в работе соцсети Twitter наблюдаются с 21:14 по времени Восточного побережья США (04:14 мск), — говорится в сообщении.

Судя по интерактивной карте, чаще остальных на проблемы в работе соцсети жалуются жители Японии, особенно жители Токио и Осаки. Серьёзные сложности наблюдаются также у пользователей из США практически во всех крупных городах, включая Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Хьюстон и Талсу.

Неполадки также наблюдаются в Латинской Америке — в Бразилии, Перу и столице Аргентины Буэнос-Айресе. Кроме того, незначительные сбои зафиксированы в Великобритании, Франции, Германии, а также в Болгарии и Испании.